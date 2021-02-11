"العمل ضد الجوع" تطلق المرحلة الثالثة من برنامج دعم وتمكين المشاريع الصغيرة

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رام الله - دنيا الوطن

ضمن نشاطات مشروع (مبادرة تحسين سبل العيش لتعزيز فرص التوظيف وريادة الاعمال للفلسطينيين – حياة فلسطين) والممول من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، قامت منظمة العمل ضد الجوع باطلاق المرحلة الثالثة من "برنامج دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل" لفئة النساء والشباب.



وفي اطار ذات المشروع قامت المؤسسة بدعم عدد من المشاريع الريادية المشاركة في تدريبات ريادة الاعمال و التي استهدفت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل خلال شهري أيلول وتشرين الأول 2020؛ و ذلك من خلال تقديم منح مالية لمجموعة من الرياديين والرياديات للمساعدة في تأسيس مشاريعهم الصغيرة الناشئة.وتتراوح قيمة المنح المقدمة حوالي (3000) يورو لكل مستفيدة /مستفيد.



م. محمد عمايرة مدير منظمة العمل ضد الجوع في الضفة الغربية أكد على أنه وبعد نجاح المرحلة الأولى والثانية والتي لا تزال مستمرة، نطلق اليوم المرحلة الثالثة بقيمة 20 ألف يورو لهذه المرحلة. وأضاف م. عمايرة أن عملية اختيار المستفيدين من المنح المالية، تخضع لمجموعة من المعايير، من خلال تقييم خطة العمل التي يتم إعدادها خلال فترة التدريب ومراجعتها وفقاً لمنهجية تقوم على دراسة السوق المستهدفة من كل مشروع ريادي لتحسين فكرة المشروع وتعميق الأثر المتحقق من هذه المشاريع والمتمثل في زيادة الدخل وتحقيق الأرباح المرجوة.



لؤي قباجه مدير مشروع "حياة فلسطين"، أوضح بدوره أن عملية التدريب على مهارات ريادة الأعمال تتم وفقاً لمنهجية التدريب العالمية (VIVES) والمعتمدة بنجاح من قبل منظمة العمل ضد الجوع في العديد من دول العالم. وقد تم العمل على تطبيق هذه المنهجية في فلسطين بعد إجراء التعديلات اللازمة لتتلاءم والوضع الفلسطيني، وتتضمن تدريبات على المهارات الحياتية والمهارات الفنية المختلفة بما يساعد على إعداد وتطوير خطة عمل في نهاية فترة التدريب.



من الجدير بالذكر أن مشروع حياة فلسطين، يتضمن تنفيذ تدريبات في مجال مهارات التوظيف ومهارات ريادة الأعمال، وكذلك العمل على توفير بيئة مواتية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتنفذه منظمة العمل ضد الجوع بالشراكة مع منتدى سيدات الأعمال وبالتعاون مع وزارة العمل والغرفة التجارية الصناعية في محافظتي الخليل وبيت لحم.