(شاباك) يكشف عن شبهات بتورط أكثر من 20 إسرائيلياً ببيع "صواريخ جوالة" لدول آسيوية





وتمثلت المخالفات في تطوير وإنتاج واختبار وبيع صواريخ جوالة لدولة آسيوية.





رام الله - دنيا الوطنكشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، عن تورط أكثر من 20 إسرائيلياً، في عملية بيع صواريخ لدول آسيوية.وأفاد (شاباك)، بأن تحقيقاً مشتركاً أجراه الجهاز، ووحدة "لاهاف 433" في الشرطة، وقسم الأمن الخاص بوزارة الجيش بمساعدة القسم الاقتصادي في مكتب المدعي العام، كشف عن شبهات بتورط أكثر من 20 إسرائيلياً، بينهم أشخاص يعملون في الصناعات الدفاعية، بارتكاب مخالفات.