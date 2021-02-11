توقيع مذكرة تفاهم بين فلسطين وتنزانيا في مجال مكافحة الفساد















رام الله - دنيا الوطنوقع سفير دولة فلسطين لدى تنزانيا، حمدي منصور أبو علي، مع رئيس هيئة منع الفساد ومكافحته في جمهورية تنزانيا الاتحادية، اللواء جون جولييس مبونجو، اليوم الخميس، مذكرة تعاون في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.وأوضح أبو علي، بعد توقيع مذكرة التفاهم في مقر هيئة مكافحة الفساد في العاصة دار السلام، أن التوقيع على هذه المذكرة، يأتي استكمالاً للتعاون الإيجابي ما بين تنزانيا وفلسطين.وأضاف أن هذه الاتفاقية، ستعزز مبدأ الشراكة بين البلدين في مكافحة الفساد، وتساهم في تضافر الجهود على جميع المستويات، خاصة في المؤسسات العاملة في مجال القانون وحقوق الإنسان.من جانبه، قال مبونجو: إن هذا الاتفاق، الذي يأتي في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، سيتيح للهيئة تبادل الخبرات مع الجانب الفلسطيني.