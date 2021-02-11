غزة: وكيل "الاقتصاد" يجتمع بوفد من نقابة تجار الذهب لمناقشة عدد من التسهيلات





ووعد وادي بدراسة كافة الإشكاليات والعقبات، التي يعاني منها تجار الذهب، والعمل على حلها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، نتيجة ما خلفته جائحة (كورونا) عليهم.





واستعرض رئيس نقابة تجار الذهب، محمود حمادة، المشاكل التي تعرض لها التجار، خلال الفترة الماضية، بما فيها إجراءات السجل التجاري، وحركة خروج الذهب والمجوهرات من المعابر.





وتم التأكيد، خلال اللقاء، على استمرار التعاون المشترك، وحل مشاكل تجار الذهب، مع ضرورة وجود مراقبة على خروج الذهب والمعادن الثمينة من خلال معابر قطاع غزة.













رام الله - دنيا الوطناجتمع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، د. رشدي وادي، بوفد من نقابة تجار الذهب في قطاع غزة، وذلك لمناقشة عدد من التسهيلات التي ستقدم لهم.