محافظ سلطة النقد يبحث آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني مع ممثل سويسرا





واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة من قبل سلطة النقد للمحافظة على استقراره وتطوره، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس (كورونا).



وأطلع المحافظ، ممثل سويسرا، على أهم الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد؛ للتخفيف من تداعيات أزمة (كورونا) على الفئات المتضررة، وتوفير موارد لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للشرائح المتضررة من هذا الوباء، وبرنامج "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة (كورونا)، والذي يتم تنفيذه حالياً من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة.



من جانبه، تقدم فافريكا بالتهنئة للمحافظ، بمنصبه الجديد، مؤكداً على تطلع بلاده، إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فيما يخدم تطور تنمية القطاعين المصرفي والاقتصادي.

رام الله - دنيا الوطنالتقى محافظ سلطة النقد، د. فراس ملحم، في مقر سلطة النقد، اليوم، بممثل سويسرا لدى فلسطين، السيد فيكتور فافريكا.