دولي

الولايات المتحدة تتهم إسرائيل بخرق اتفاقية الطيران

الولايات المتحدة تتهم إسرائيل بخرق اتفاقية الطيران
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الحكومة الإسرائيلية بخرق اتفاقية الطيران بين الجانبين، فيما وُصف بـ "حادثة دبلوماسية".

وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن ذلك يأتي على خلفية تسيير رحلات جوية لإعادة أشخاص إلى إسرائيل، في أعقاب الإعلان عن إغلاق مطار بن غوريون، أمام شركات الطيران الأجنبية.

وأضافت: بأنه "سُجلت مؤخراً حادثة دبلوماسية بين مستشاري الرئيس بايدن وإسرائيل، في موضوع رحلات الإنقاذ الجوية إلى إسرائيل، التي تبدأ اليوم"، وفق ما نقل موقع (عرب 48).

وأضافت القناة: بأن إدارة بايدن، توجهت إلى وزارتي الخارجية والمواصلات الإسرائيليتين، واتهمتهما بخرق اتفاقية الطيران بين الجانبين، التي تمنح مساواة في الفرص لشركات الطيران الأميركية، لكن إسرائيل سمحت لشركة الطيران (إلعال) الإسرائيلية فقط بإعادة الإسرائيليين، ورفضت السماح لشركتي الطيران الأميركتين (يونايتد إيرلاينز) و(دلتا) بتسيير رحلات جوية، كما أنها لا تسمح لهما بتفعيل خط الطيران بين الدولتين.

وينص الاتفاق بهذا الخصوص، على أنه يُسمح بتسيير طائرات (إلعال) فقط خلال فترات الطوارئ، إلا أن الجانب الأميركي اعتبر أن الفترة الحالية، حيث ينتشر فيروس (كورونا)، ليست حالة طوارئ، كما في حالة الحرب.

وأشارت القناة إلى أن الحكومة البريطانية، تعتزم أيضا التوجه إلى إسرائيل في الموضوع نفسه، وأنه يوجد هناك غضب كبير على إسرائيل، بسبب إغلاقها السماء بشكل غير متساوٍ، وتمنح أفضلية لشركة (إلعال).

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