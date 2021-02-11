بيت لحم: وحدات مستعربة إسرائيلية تختطف مواطناً من بلدة الخضر

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اختطفت وحدات مستعربة إسرائيلية، اليوم الخميس، مواطناً من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن أفراد الوحدة المستعربة، كانوا يستقلون سيارة خاصة، قامت باقتحام ملحمة قرب الجامع الكبير في الخضر، وخطفت رأفت نعيم أبو عكر (50 عاماً)، وهو من سكان بلدة الدوحة غرباً.