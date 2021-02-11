"المواصفات والمقاييس" تعتمد التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالعسل





وتهدف هذه التعليمات إلى ضبط تداول العسل الطبيعي بالأسواق كما يهدف إلى إنتاج عسل عالي الجودة وفقاً للمواصفات الدولية ولإنتاج عسل محلي طبيعي 100% ولديه القدرة على المناقسة في الأسواق المحلية والعالمية، حيث حددت هذه التعليمات المعايير التركيبية للعسل الطبيعي عند طرحها في السوق.



وأوضح حجة أن إعتماد هذه التعليمات جاء بعد مصادقة وزير الإقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة المواصفات والمقاييس أ. خالد عسيلي، ووزير الزراعة أ. رياض عطاري على هذه التعليمات علماً بأنه سيبدأ سريان تنفيذها بعد ستة اشهر من إعتمادها.



وبناءً على قرار مجلس الوزراء فقد تم اعتماد وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة الزراعة" كجهات مختصة بالرقابة والتفتيش على إنفاذ تطبيق التعليمات الفنية الالزامية الخاصة بالعسل.



وأضاف حجه أن صياغة وإعداد هذه التعليمات جاء من قبل لجنة التعليمات الفنية الإلزامية والتي تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وبرئاسة مؤسسة المواصفات والمقاييس.



ودعت المؤسسة المهتمين بهذا التعليم الحصول عليه مجاناً من خلال مكاتب وفروع المؤسسة، ومن خلال الموقع الالكتروني (www.psi.pna.ps)، كما دعت المزارعين ومنتجي العسل الى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالعسل خلال فترة السماح المحددة في التعليم وقبل البدء في اجراءات الرقابة والتفتيش من قبل الجهة المختصة بذلك.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن إعتماد التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالعسل والتي تحمل رقم (86-2020)، بهدف إنتاج عسل عالي الجودة.وأفاد م. حيدر حجه مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس أن هذه التعليمات الفنية الإلزامية تسري على العسل وهو المادة حلوة المذاق، الطبيعية التي ينتجها نحل العسل من نوع (mellifera Apis) بإستخدام رحيق النباتات أو من إفرازات الأجزاء الحية من النباتات، أو من إفرازات الحشرات، التي تمتص الرحيق من النباتات، في الأجزاء الحية منها، والتي يجمعها النحل ويحولها من خلال مزجها مع مواده المحددة الخاصة وإيداعها وتجفيفها وتخزينها وإبقائها في أقراص الشمع كي تنضج.