الخليل: مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام في منطقة سوسيا شرق يطا

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون، اليوم الخميس، على رعاة أغنام في منطقة سوسيا شرق يطا.



وأوضح منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، أن مستوطني "سوسيا" اعتدوا على رعاة اغنام ورشقوهم بالحجارة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).