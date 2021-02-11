جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية



وخلال الإجراءات الشرطية تم القبض على 20 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 74 مذكرة قضائية، كما ضبطت ثماني مركبات غير قانونية.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم للنيابة العامة أصولاً.



وخلال الإجراءات الشرطية تم القبض على 20 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 74 مذكرة قضائية، كما ضبطت ثماني مركبات غير قانونية.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في مدينة جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن قوةً من الشرطة القضائية تساندها قوة من الشرطة الخاصة وإدارة المرور ومركز شرطة المدينة نفذت إجراءات أمنية للقبض على المطلوبين والفارين من وجه العدالة وتعزيز الحالة الأمنية في المدينة.