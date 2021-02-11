شؤون فلسطينية

وزارة العمل بغزة: 270 ألف باحث عن العمل في القطاع

وزارة العمل بغزة: 270 ألف باحث عن العمل في القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير دائرة تنمية التشغيل بوزارة العمل، بغزة، عبدالله شحيبر، أنه "لدينا في القطاع 270 ألف باحث عن العمل.

وأشار إلى أن وزارته، تحاول قدر الإمكان النهوض بواقع قطاع غزة، وتقديم ما تستطيع توفيره من مساعدات.

وقال: إن الوزارة، قدمت العديد من المشاريع التشغيلية للأمانة العامة في مجلس الوزارة لإقرارها، مسيراً في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، إلى أن هناك وعودًا بتلبية احتياجات مشاريع تشغيلية خلال المرحلة القادمة، ورصد الموازنات الخاصة ببرامج التشغيل.  

وأضاف شحيبر: إننا "نسعى في الوزارة لتجنيد الأموال من خلال الموازنات الحكومية من جهة، والممولين والشركاء من جهة أخرى؛ لبرامج التشغيل المؤقت"، معرباً عن أمله بأن يكون عام 2021 مبشراً بالمشاريع التشغيلية المؤقتة.

وتابع: "من عام 2000 حتى عام 2020 قدمنا 300 ألف فرصة عمل من خلال برامج التشغيل المؤقت، أنفق عليها حوالي نصف مليار دولار"، لافتاً إلى أن مشاريع التشغيل المؤقت، لم تؤثر على واقع العمال في قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار، وانعدام فرص العمل، والبطالة لا زالت في ازدياد.

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