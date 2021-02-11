دولي

(تويتر): لن نعيد حساب ترامب حتى لو فاز بالرئاسة مجددًا

(تويتر): لن نعيد حساب ترامب حتى لو فاز بالرئاسة مجددًا
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة (تويتر)، اليوم الخميس، أنها لن تسمح للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالعودة إلى الموقع الأزرق، ذات التدوينات القصيرة؛ حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز به.

جاء ذلك، في تصريحات أدلى بها، نيد سيغال، المدير المالي للشركة، خلال مقابلة مع قناة (سي إن بي سي) الأمريكية، حيث قال: إن "حظر ترامب دائم"، مضيفًا "سياساتنا مصممة للتأكد من أن الأشخاص، الذين يحرضون على العنف، يجب حظرهم وسياستنا لا تسمح لهم بالعودة".

واتخذ (تويتر) خطوة غير مسبوقة في كانون الثاني/ يناير الماضي بحظر ترامب، بعد أن اقتحم بعض أنصاره مبنى الكونغرس في 6 من الشهر نفسه.

وقال موقع الشركة حينها: إنه سيتم تعليق ترامب بشكل دائم "بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

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