"النيابة العامة" بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 163 قضية في محافظات القطاع



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه لم يسجل اليوم، أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع، وعرض بضائع فاسدة.



ولم تسجل أي قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات، وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي، فيما 163 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



وقامت النيابة العامة، باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 45 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.



واستمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة، بالالتزام بالقانون، والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة، بغزة، اليوم الخميس، إنها قامت على مستوى محافظات القطاع، بفتح تحقيق بـ 163 قضية.