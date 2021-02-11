السقا: الانتخابات هي الطريق للوصول إلى الاستقرار وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني

لؤي السقا خبير العلاقات الدولية والاقتصاد

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رام الله - دنيا الوطن

قال لؤي السقا، خبير العلاقات الدولية والاقتصاد، اليوم الخميس: إن الانتخابات هي الطريق للوصول إلى الاستقرار من خلال توحيد النظام السياسي الفلسطيني، ورؤية سياسية واحدة بمشاركة الجميع، وأنه لا يمكن لأحد بناء الوطن إلا بمشاركة المجتمع بجميع الألوان السياسية.



وأكد السقا، أن أهمية المشاركة، والتي تعزز وترسخ النهج الديمقراطي، وهو حق ديمقراطي دستوري لجميع المواطنين، وحق أساسي؛ لكي يقوم الشعب الفلسطيني، باختيار ممثليه.



وبين، أن مبدأ المشاركة الفاعلة في الانتخابات، تهدف إلي التطوير والتحديث ويتطلب مشاركة الجميع، تأكيداً على الالتزام بالنهج الديمقراطي، والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار، وإلى تحقيق مستقبل أفضل، والخروج من الأزمات التي سببها الانقسام الظالم على الشعب، واستعادة الوحدة الوطنية، وتحقيق المصالحة باعتبارها أساساً لتوحيد النظام الفلسطيني، ومواجهة الخطر، الذي يهدد القضية الفلسطينية.



ونوه السقا إلى أهمية مشاركة الشباب في صناعة القرار، من خلال مشاركتهم في الانتخابات، وتحديد مطالبهم المستقبلية، وتحقيق التنمية الاقتصادية للوطن، ومحاربة الفقر والبطالة والجهل، والمشاركة الفعالة للمرأة والشباب، وتحسين التعليم والصحة، وتقديم الخدمات الأساسية مثل: الكهرباء والمياه والطرق وتحسين المواصلات، والمحافظة علي البيئة، واستخدام أفضل الوسائل الحديثة في عملية النظافة العامة.



ودعا إلى مشاركة الجميع، لتحقيق الديمقراطية، وحق المواطنين في اختيار مرشحيهم بحرية ونزاهة.