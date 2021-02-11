بلدية الخليل: نستنكر اعتداء قوات الاحتلال على مبنى كهرباء الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، اليوم الخميس، الاعتداء الهمجي على مبنى كهرباء بلدية الخليل، الواقع في منطقة "الحرايق"، حيث داهمت قوات الاحتلال، المبنى ليلة أمس، وعاثت فيه فساداً وخراباً، وحطمت أبوابه الرئيسية، وعبث بالأجهزة والأثاث والملفات، واحتجزت الموظفين داخل المبنى، حتى ساعات الفجر الأولى.



وأكدّ أبو سنينة، أنّ هذا الاعتداء، يأتي في سياق الانتهاكات المتكررة لممتلكات البلدية، في محاولة للمساس بالمؤسسات الوطنية وثنيها عن أداء خدماتها للمواطنين، مشيراً إلى أنّ هذه الهجمة الشرسة على بلدية الخليل، والتهديدات العلنية بتصفية رئيسها، ما هي إلا محاولات فاشلة للنيل من عزيمة شعبنا الصامد على أرضه والمدافع عن حقوقه، مُطالباً المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته وحماية الشعب الفلسطيني، ومؤسساته الوطنية.