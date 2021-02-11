شؤون فلسطينية

المطران حنا: سئم الفلسطينيون من المؤتمرات والبيانات والخطابات الإنشائية

المطران حنا: سئم الفلسطينيون من المؤتمرات والبيانات والخطابات الإنشائية
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: "نتمنى ونطالب بأن يكون هنالك موقف عربي عملي داعم لشعبنا، فلم يعد من الممكن، القبول فقط بخطابات الشجب والاستنكار والتضامن الإنشائية، التي نسمعها في بعض المؤتمرات والاجتماعات الرسمية، بل يجب الانطلاق إلى مواقف أكثر عملية واستراتيجية، دفاعاً عن فلسطين وشعبها، ودفاعاً عن القدس ومقدساتها، والتي تستهدف وتستباح في كل يوم وفي كل ساعة".

وأضاف المطران حنا: "الفلسطينيون سئموا من الشعارات والخطابات والبيانات الرنانة، والتي لم تغير شيئاً من الواقع المأساوي، الذي يعيشونه في ظل استمرار القمع والظلم والاستهداف لكافة ابناء شعبنا".

وتابع: "لقد شبعنا من المؤتمرات والاجتماعات والبيانات، والتي لا نقلل من أهميتها، ولكنها لوحدها ليست كافية لوضع حد لهذا التآمر ولمشاريع تصفية القضية الفلسطينية".

وتساءل المطران حنا: "أما آن للعرب، أن يتوحدوا من أجل فلسطين، وعندما يدافعون عن فلسطين، إنما يدافعون عن أنفسهم لأن الذي لا يريد الخير لفلسطين لا يريد الخير للأمة العربية كلها من محيطها لخليجها، والمتأمرون على فلسطين هم ذاتهم المتآمرون على الأمة العربية، وعلى هذا المشرق، الذي ينزف دماً بسبب الصراعات والحروب، التي يفتعلها الآخرون في منطقتنا، خدمة لمصالحهم وأجنداتهم وسياساتهم الاستعمارية".

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