مخطط إسرائيلي لبناء حي استيطاني جديد بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن تفاصيل مخطط استيطاني لبناء حي جديد وسط مدينة القدس المحتلة.



وبحسب صحيفة (كلكليست)، فإنّ المخطط، يقضي ببناء حي استيطاني جديد، مكون من 900 وحدة استيطانية، قرب مجمع المالحة التجاري وسط القدس.



ووفقاً للصحيفة، فإنّ ما يسمى بسلطة "أراضي إسرائيل" تسعى هذه الأيام؛ لإقرار مخطط هيكلي بمساحة 205 دونمات، يشمل منشآت رياضية، ووحدات سكنية موزعة على عمارات مكونة من 24 طابقاً، بالإضافة إلى 250 وحدة سكنية محمية، ومكاتب بمساحة 330 متراً مربعاً بارتفاع حتى 30 طابقاً، ومناطق تجارية بمساحة 20 ألف متر مربع.



وأوضحت الصحيفة، أنّ الخطة، ستُقدم هذا الأسبوع للجنة القطرية للتخطيط والبناء في القدس، بعد استيفائها الشروط، لافتةً إلى أنّ التقديرات، تشير إلى تحديد موعد قريب لإقرار الخطة.