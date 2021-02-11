عربي

قطر: نسعى لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني

قطر: نسعى لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده تعمل على تخفيف حدة التوتر في المنطقة بالدعوة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزير الخارجية قوله إن "دولة قطر تعمل وتسعى على أن يكون هناك خفض للتصعيد، وأن تكون هناك إعادة للعملية السياسية والعملية الدبلوماسية للعودة إلى الاتفاق النووي"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

جاءت هذه التصريحات في مذكرات إعلامية عن اتصالين هاتفيين أجراهما الوزير القطري هذا الأسبوع مع كل من الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني روبرت مالي، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وقال الشيخ محمد إن اتصالات قطر مستمرة مع إيران والولايات المتحدة في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بالدولتين.

أخبار ذات صلة

التحالف العربي يُعلن عن تدمير طائرة مسيرة للحوثيين

التحالف العربي يُعلن عن تدمير طائرة مسيرة للحوثيين

ماكرون والحريري يبحثان الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية

ماكرون والحريري يبحثان الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية

الرئيس التونسي: أداء اليمين الدستورية ليس مجرد إجراء شكلي

الرئيس التونسي: أداء اليمين الدستورية ليس مجرد إجراء شكلي

رئيس الوزراء التونسي: نشهد إحدى أصعب الفترات في تاريخ البلاد

رئيس الوزراء التونسي: نشهد إحدى أصعب الفترات في تاريخ البلاد

الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع مجدداً

الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع مجدداً

السعودية تُطلق سراح الناشطة لجين الهذلول

السعودية تُطلق سراح الناشطة لجين الهذلول

الإمارات... شخبوط بن نهيان وزيراً للشؤون الخارجية وقرقاش مستشاراً دبلوماسياً للرئيس

الإمارات... شخبوط بن نهيان وزيراً للشؤون الخارجية وقرقاش مستشاراً دبلوماسياً للرئيس

وكالة (سانا): هزة أرضية تضرب الحدود السورية العراقية

وكالة (سانا): هزة أرضية تضرب الحدود السورية العراقية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لمحافظات القطاع

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لمحافظات القطاع

آمال حمد: ندعو مجلس الأمن لإصدار قرار خاص متعلق بوضع المرأة الفلسطينية

آمال حمد: ندعو مجلس الأمن لإصدار قرار خاص متعلق بوضع المرأة الفلسطينية

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 163 قضية في محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 163 قضية في محافظات القطاع

السقا: الانتخابات هي الطريق للوصول إلى الاستقرار وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني

السقا: الانتخابات هي الطريق للوصول إلى الاستقرار وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني

بلدية الخليل: نستنكر اعتداء قوات الاحتلال على مبنى كهرباء الخليل

بلدية الخليل: نستنكر اعتداء قوات الاحتلال على مبنى كهرباء الخليل

المطران حنا: سئم الفلسطينيون من المؤتمرات والبيانات والخطابات الإنشائية

المطران حنا: سئم الفلسطينيون من المؤتمرات والبيانات والخطابات الإنشائية

سلطة جودة البيئة وشركاؤها ينفذون فعالية بيئية لتعزيز صمود المزارعين بالمناطق الملوثة بالخليل

سلطة جودة البيئة وشركاؤها ينفذون فعالية بيئية لتعزيز صمود المزارعين بالمناطق الملوثة بالخليل

&#34;الداخلية&#34; بغزة تُعلن إحصائية حركة السفر عبر (معبر رفح) ليوم أمس الأربعاء

"الداخلية" بغزة تُعلن إحصائية حركة السفر عبر (معبر رفح) ليوم أمس الأربعاء

منوعات

شاهد: بطل مسلسل &#34;بـ100 وش&#34; يجدد تهديده بالانتحار

شاهد: بطل مسلسل "بـ100 وش" يجدد تهديده بالانتحار

شاهد: ماذا قال والد حلا شيحة عن زواجها من معز مسعود

شاهد: ماذا قال والد حلا شيحة عن زواجها من معز مسعود

شاهد: بعد طول انتظار.. رامي صبري يفاجئ الجميع بهذا المنشور لعمرو دياب

شاهد: بعد طول انتظار.. رامي صبري يفاجئ الجميع بهذا المنشور لعمرو دياب

بسبب بدلة الرقصة.. الراقصة جوهرة تتعرض للمساءلة القانونية

بسبب بدلة الرقصة.. الراقصة جوهرة تتعرض للمساءلة القانونية

فنان مصري يشن هجومًا على بسمة المرتدة عن الإسلام

فنان مصري يشن هجومًا على بسمة المرتدة عن الإسلام

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلب غريب.. والجميع يستجيب

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلب غريب.. والجميع يستجيب

شاهد: توبا بويوكستون وأنجين أكيوريك يثيران الجدل بهذه الإطلالة

شاهد: توبا بويوكستون وأنجين أكيوريك يثيران الجدل بهذه الإطلالة

شاهد: مهيرة عبد العزيز تسقط عن المسرح وهذه ردة فعلها الصادمة

شاهد: مهيرة عبد العزيز تسقط عن المسرح وهذه ردة فعلها الصادمة

شاهد: أيمن رضا يعتذر للجمهور اللبناني لهذا السبب

شاهد: أيمن رضا يعتذر للجمهور اللبناني لهذا السبب

شاهد: ليلى عبدالله تتعرض لتنمر قاسٍ لهذا السبب

شاهد: ليلى عبدالله تتعرض لتنمر قاسٍ لهذا السبب

عربي

قطر: نسعى لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني

قطر: نسعى لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني

التحالف العربي يُعلن عن تدمير طائرة مسيرة للحوثيين

التحالف العربي يُعلن عن تدمير طائرة مسيرة للحوثيين

ماكرون والحريري يبحثان الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية

ماكرون والحريري يبحثان الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية

الرئيس التونسي: أداء اليمين الدستورية ليس مجرد إجراء شكلي

الرئيس التونسي: أداء اليمين الدستورية ليس مجرد إجراء شكلي