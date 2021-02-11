قطر: نسعى لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده تعمل على تخفيف حدة التوتر في المنطقة بالدعوة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.



ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزير الخارجية قوله إن "دولة قطر تعمل وتسعى على أن يكون هناك خفض للتصعيد، وأن تكون هناك إعادة للعملية السياسية والعملية الدبلوماسية للعودة إلى الاتفاق النووي"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



جاءت هذه التصريحات في مذكرات إعلامية عن اتصالين هاتفيين أجراهما الوزير القطري هذا الأسبوع مع كل من الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني روبرت مالي، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.



وقال الشيخ محمد إن اتصالات قطر مستمرة مع إيران والولايات المتحدة في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بالدولتين.