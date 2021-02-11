أكثر من 2.4 مليون مسجل للانتخابات الفلسطينية 2021 حتى صباح اليوم





رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، ارتفع عدد المسجلين للانتخابات الفلسطينية 2021، ليبلغ 2.4 مليون مواطن ومواطنة، وذلك حتى صباح اليوم الخميس، ثاني أيام عملية التسجيل الميدانية للناخبين، والتي تستمر حتى 16 من الشهر الجاري.وأشارت اللجنة إلى أن نسبة المسجلين حتى الآن، تبلغ 85.5% من مجموعة أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2.8 مليون مواطن ومواطنة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.وكانت اللجنة، أطلقت أمس الأربعاء، عملية التسجيل الميداني للانتخابات التشريعية والرئاسية، وبإمكان المواطنين خلال هذه الفترة، التسجيل وتعديل بياناتهم من خلال موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps). كما افتتحت لجنة الانتخابات 80 مركزاً للاستعلام والتسجيل موزعة في جميع المحافظات، إلى جانب انتشار 600 موظف وموظفة ميدانيين موزعين على جميع المناطق.