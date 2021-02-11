دولي

ساعر: سألتزم بتعليق خطة الضم بالضفة حال أصبحت رئيسًا للحكومة الإسرائيلية

ساعر: سألتزم بتعليق خطة الضم بالضفة حال أصبحت رئيسًا للحكومة الإسرائيلية
جدعون ساعر
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حزب (تكفا حدشا)، (الأمل الجديد) في إسرائيل، جدعون ساعر: إنه سيحترم "التزام بنيامين نتنياهو بتعليق خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية"، إذا أصبح رئيسًا للحكومة، قائلًا: "بصفتي رئيس وزراء إسرائيل، سأفي بالالتزام الذي أعطاه رئيس وزراء إسرائيل للإدارة الأمريكية".

وبحسب موقع (i24 news)، أضاف ساعر خلال ندوة عبر الإنترنت، استضافها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "لن أنكر دعمي لفكرة فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، هذا شيء يظل هدفًا إسرائيليًا"، وفق تعبيره.

وأوضح ساعر "لكن رئيس الوزراء، تعهد في حوار مع إدارة ترامب في ذلك الوقت، بتعليق فكرة فرض السيادة لعدة سنوات".

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