"الداخلية" بغزة تُعلن إحصائية حركة السفر عبر (معبر رفح) ليوم أمس الأربعاء

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رام الله - دنيا الوطن

توجهت أربع حافلات مسافرين من كشف وزارة الداخلية والأمن الوطني، بالإضافة إلى التنسيقات المصرية، اليوم الخميس لصالة المغادرة الفلسطينية، بـ (معبر رفح البري) تمهيدًا لمغادرتهم للصالة المصرية.



يأتي ذلك، بعدما أعلنت الوزارة، عن إحصائية حركة السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المغادرين بلغ عددهم 392، فيما عاد للقطاع 299، وتم إرجاع 36.