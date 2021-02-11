بيت لحم: إغلاق مدرسة وروضة أطفال وشعبة صفية بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، اليوم الخميس، إغلاق مدرسة وروضة أطفال وصف توجيهي، من صباح اليوم، وحتى يوم الأحد، بسبب تسجيل إصابات بفيروس (كورونا).



وقررت التربية والتعليم، إغلاق مدرسة راهبات الوردية في المدينة، بعد إصابة معلمتين، وروضة الأطفال التابعة لمدرسة طاليتا قومي في بيت جالا، بسبب إصابة معلمة، وصف التوجيهي في مدرسة الرعاة، ببيت ساحور.



وقامت المديرية بهذا الإجراء؛ لإفساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي؛ لحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات؛ للحد من انتشار الفيروس.