قوات الاحتلال تخطر بهدم ثمانية مساكن ومنشآت شرق نابلس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم ثمانية مساكن ومنشآت وخزان مياه في قرية عين شبلي، شرق نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان، شمال الضفة، غسان دغلس: إن قوات الاحتلال، اقتحمت قرية عين شبلي، وأخطرت بهدم منزل وبركس وخزان مياه، وتعود ملكيتها للمواطنين عائشة محمد، وإبراهيم اشتية.



وأضاف، أن قوات الاحتلال، أخطرت بهدم مسكنين وحظيرة أغنام وعريشة، تعود ملكيتها للمواطن شحدة عبد ربه أبو كباش، وكذلك بإزالة (كرفان) تعود ملكيته للمواطن نظام خضر.