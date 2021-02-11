الصحة بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، تسجيل 202 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي وفاة، مشيرة إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2466 عينة، مؤكدة أن معدل الإصابات بلغ 8.1% من مجمل الفحوصات.



وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس (كورونا)، أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي، بلغ 53148 إصابة منها 3356 حالة نشطة.



وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة، بلغ 532 حالة، فيما بلغت إحصائية المتعافين من فيروس (كورونا) في قطاع غزة 49260 حالة، بعد تسجيل 190 حالة تعافٍ.



وأكدت أن إجمالي الحالات، التي تحتاج الى رعاية طبية داخل المستشفى 64 حالة، من بينها 39 حالة خطيرة وحرجة.