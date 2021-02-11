الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال 17 مواطناً في الضفة الغربية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 17 مواطناً من الضفة.



في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، 11 مواطناً، وهم: محمد حمدي أبو ماريا (50 عاماُ)، وصقر محمود أبو ماريا (46 عاماً)، وعايش ناصر اخليل (26 عاماً)، ولؤي شحدة علقم (35 عاماً)، ومحمد سمير أبو مارية (20 عاماً)، وعبد الله محمد اخليل (20 عاماً)، ومحمد بسام العلامي (20 عاماً)، وعيسى هاشم بحر(22 عاماً)، ونهاد محمد عارف الرازم، وأسامة الرازم، وحمزة جابر أبو سل (33 عاماً).



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، وهم: الأسيرين المحررين عبد الباسط الحاج، وعبد الرحيم سامي الحاج، ورايق أنيس شعبان (35 عاماً)، وأحمد رايق شعبان.



وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين، وهما: ناصر صقر السوطي (18 عاماً)، ومسلم داوود يحيى.