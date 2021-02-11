إسرائيل توافق على طلب حسين الشيخ بلقاء الأسير مروان البرغوثي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تل أبيب، وافقت على طلب رئيس هيئة الشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، بلقاء القيادي البارز في حركة فتح، الأسير في سجون الاحتلال، مروان البرغوثي.





ووفق ما نقلت قناة (كان)، التي وصفت الخطوة بغير العادية، فإنه من المقرر، أن تجري الزيارة اليوم الخميس، إذا لم يكن هناك تغيير في اللحظة الأخيرة.





وأضافت نقلاً عن مصادر لها، بأن هدف الزيارة إقناع البرغوثي بعدم مواجهة الرئيس محمود عباس في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية، وفق زعمها.





وكانت عدة قيادات فتحاوية، بينهم رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، أكدت في تصريحات سابقة، بأن الرئيس عباس، هو مرشح حركة فتح الوحيد في انتخابات الرئاسة، فيما لم يعلن الرئيس عباس بنفسه عن نيته بذلك.

رام الله - دنيا الوطن