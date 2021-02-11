غزة: حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت دائرة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر، على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



وأضافت في تصريح لها، بأنه سُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، ثلاثة حوادث سير، نتج عنها إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.