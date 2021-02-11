بسبب (كورونا).. ألمانيا تعلن تمديد الإغلاق حتى السابع من مارس





وأعلنت ميركل عن إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها منها إعادة فتح صالونات الحلاقة اعتبارا من الأول من آذار/مارس المقبل، مع الالتزام الصارم بقواعد النظافة الصحية، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).



واضافت المستشارة، أنه تم الاتفاق على عدم اتخاذ خطوات فتح واسعة النطاق في البلاد قبل وصول معدل الإصابات الجديدة إلى 35 حالة بحد أقصى لكل مئة ألف نسمة خلال سبعة أيام. وشددت على أنه في هذه الحالة يمكن إعادة فتح محلات تجارة التجزئة والمتاحف ومعارض الرسوم وشركات الخدمات التي يحدث فيها تقارب بدني.



وكانت كل المؤشرات تشير إلى أن تمديد الإغلاق قادم لا محالة، لكن الاختلاف كان حول مدته والمجالات التي يشملها. فوفقا لمسودة كانت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اضطلعت عليها قبل الاجتماع، كان المقترح ينص على تمديد القيود الحالية حتى مطلع آذار/مارس المقبل.



رام الله - دنيا الوطناتفقت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات على تمديد إغلاق (كورونا) حتى السابع من آذار/مارس المقبل بعد أن كان مقررا استمراره حتى منتصف الشهر الجاري.جاء ذلك في وثيقة القرارات التي انبثقت عن مشاورات ميركل مع رؤساء حكومات الولايات مساء اليوم الأربعاء العاشر من شباط/فبراير 2021.وأكدت ميركل ذلك في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته بعد الاجتماع مع عمدة برلين، ميشائيل مولر، ورئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر.