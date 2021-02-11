إسرائيل: عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة تدريجياً اليوم



ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه في المرحلة الأولى تستأنف العملية الدراسية في رياض الأطفال والصفوف الأوائل حتى الرابع، في التجمعات السكانية الخضراء والصفراء.



وينطبق الأمر كذلك على المدن والقرى البرتقالية، التي تطعم أكثر من 70% من سكانها ممن بلغ 50 فما فوق، وحصلت على علامة ستة ونصف فما دون طبقا لخطة الرمزور.



وفي باقي التجمعات يسمح بإقامة نشاط تعليمي في مناطق مفتوحة بمجموعات تضم كل واحدة تسعة تلاميذ ومعلم.

رام الله - دنيا الوطنأعادت إسرائيل بدءاً من اليوم الخميس، فتح جهاز التعليم تدريجياً، وذلك بعد إغلاق استمر عدة أسابيع بسبب جائحة (كورونا).