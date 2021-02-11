هيئة الأسرى: قرار بالإفراج عن الأسير المريض بالسرطان حسين مسالمة

تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء: إن ما تسمى بمحكمة الاستئناف الإسرائيلية في بئر السبع، أصدرت أمس قراراً بالإفراج عن الأسير المريض بالسرطان حسين مسالمة (39 عاماً)، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وذلك يوم الأحد المقبل بعد إصدار القرار خطياً.



ولفتت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الى أن هذا القرار، جاء بعد أن بذلت جهود قانونية كبرى للإفراج عن الأسير مسالمة، بحكم ظرفه الصحي الخطير، موضحةً أن الحالة الصحية الحرجة للأسير، ستصعب في الفترة الحالية عملية نقله من المشفى الإسرائيلي إلى إحدى المشافي الفلسطينية.



وبينت الهيئة، أن الأسير مسالمة، كان يعاني على مدار الأشهر السابقة من آلام وأوجاع حادة في البطن، لكن إدارة المعتقل لم تكترث لوضعه، وماطلت بتحويله للمستشفى، لتشخيص حالته وتلقي العلاج، ليتبين إصابته فيما بعد بسرطان الدم (اللوكيميا)، وتبدأ حالته الصحية بالتدهور السريع والخطير بشكل متواصل.



يشار إلى أن الأسير حسين مسالمة معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن 20 عامًا.