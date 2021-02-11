هل وصلت سلالة (كورونا) البرازيلية إلى فلسطين؟

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رام الله - دنيا الوطن

نفت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول السلالة البرازيلية من فيروس (كورونا) رغم وصولها إلى الجانب الإسرائيلي.



وقال د. كمال الشخرة في حديثه للإذاعة الرسمية: إن "هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات والوفيات في الداخل المحتل بالآونة الأخيرة، بسبب وجود السلالة البرازيلية، وغيرها، لكن حتى الآن لم تصلنا هذه السلالة".



وأشار الشخرة إلى أن الالتزام بالإغلاق المسائي من الساعة 7 وإغلاق الجمعة والسبت، يؤدي إلى تقليل المخالطة والإصابات، منوهاً إلى أنّ الإغلاقات كانت إيجابية، وساعدت الطواقم الطبية كثيراً.