البرازيل تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد الإصابات والوفيات اليومية لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تواصل البرازيل تسجيل أرقام مرتفعة جداً في عدد الإصابات والوفيات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد.
تواصل البرازيل تسجيل أرقام مرتفعة جداً في عدد الإصابات والوفيات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد.
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، نحو 60 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، فيما تم رصد 1330 وفاة جراء المرض.
ووصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 9659167 حالة، بينما حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى مستوى 234850 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.
ووصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 9659167 حالة، بينما حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى مستوى 234850 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.
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