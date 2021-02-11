قيادي بـ (حماس) يطالب بألا تخوض الحركة الانتخابات المقبلة بقائمة مشتركة مع أحد

وتابع يقول: "الأمر حساس جداً، تجاه بعض الوجوه، التي لم يكن لها أثر ووجود في الميدان".

خاص دنيا الوطندعا القيادي بحركة (حماس) في الضفة الغربية، وصفي قبها، إلى ضرورة أن تترشح وجوه جديدة في انتخابات المجلس التشريعي المقبلة، و"استبعاد كل شخص خذل أو قصّر في حمل الهم الوطني".وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن" :"شخصياً أرى أن تخوض حركة (حماس) الانتخابات بقائمة مستقلة وأصيلة، تُمثل تيارها وبرنامجها"، مطالباً بألا تخوض الحركة الانتخابات المقبلة بقائمة مشتركة مع أحد.ولفت قبها إلى أن الشارع، يعرف جيداً من حمل الأمانة، وأدى المهام والواجبات الملقاة عليه بمسؤولية، تجاه القضية والشعب، منوهاً إلى أن تقديم أي وجه من المقصرين والمتخاذلين، سيؤدي إلى ردة فعل سلبية، حتى من أبناء الحركة، والمتعاطفين معها.