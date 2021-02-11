دولي

فرنسا: ارتفاع كبير بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فرنسا: ارتفاع كبير بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فرنسا يوم الأربعاء، ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 25387 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة، بعد تسجيل 18870 إصابة في اليوم السابق.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، إلى أنه تم تسجيل 296 وفاة جراء الفيروس في نفس الفترة الزمنية ، الأخيرة، بينما سجلت 724 وفاة في اليوم السابق.

وأوضحت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 80443، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3385622.

وتعتبر فرنسا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) والـ7 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

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