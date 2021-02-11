شاهد: بايدن يفشل في نطق اسم "لجين الهذلول"

رام الله - دنيا الوطنفشل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في نطق اسم الناشطة الحقوقية السعودية، لجين الهذلول، خلال ترحيبه بقرار سلطات المملكة الإفراج عنها.وقال بايدن، في كلمة ألقاها مساء أمس الأربعاء في البنتاغون: "أود أن أبدأ بخبر مرحب وهو أن الحكومة السعودية أفرجت عن الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان، لجين الهذلول، من السجن".لكن الرئيس الأمريكي لم يتمكن من لفظ اسم الهذلول، ونطقه بطريقة بعيدة عن الصواب حيث سمى الناشطة بـ"ألاثاغلول".وبعد فشله في ذلك حاول بايدن أن ينطق اسم الهذلول بالتهجئة، وأضاف: "إنها كانت مدافعة قوية عن حقوق المرأة، وإخلاء سبيلها إجراء صحيح".