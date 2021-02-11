دولي

شاهد: بايدن يفشل في نطق اسم "لجين الهذلول"

شاهد: بايدن يفشل في نطق اسم "لجين الهذلول"
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
فشل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في نطق اسم الناشطة الحقوقية السعودية، لجين الهذلول، خلال ترحيبه بقرار سلطات المملكة الإفراج عنها.

وقال بايدن، في كلمة ألقاها مساء أمس الأربعاء في البنتاغون: "أود أن أبدأ بخبر مرحب وهو أن الحكومة السعودية أفرجت عن الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان، لجين الهذلول، من السجن".

لكن الرئيس الأمريكي لم يتمكن من لفظ اسم الهذلول، ونطقه بطريقة بعيدة عن الصواب حيث سمى الناشطة بـ"ألاثاغلول".

وبعد فشله في ذلك حاول بايدن أن ينطق اسم الهذلول بالتهجئة، وأضاف: "إنها كانت مدافعة قوية عن حقوق المرأة، وإخلاء سبيلها إجراء صحيح".


 

أخبار ذات صلة

بايدن: لن نتردد باستخدام القوة لحماية أميركا وحلفائها

بايدن: لن نتردد باستخدام القوة لحماية أميركا وحلفائها

بايدن يعلق على إطلاق السعودية سراح الناشطة الحقوقية لجين الهذلول

بايدن يعلق على إطلاق السعودية سراح الناشطة الحقوقية لجين الهذلول

وزارة الدفاع الروسية تعلن صد هجوم على قاعدة حميميم في سوريا

وزارة الدفاع الروسية تعلن صد هجوم على قاعدة حميميم في سوريا

نتنياهو: لن تكون هناك حكومة تناوب بعد الآن وسنشكل حكومة يمينية بالكامل

نتنياهو: لن تكون هناك حكومة تناوب بعد الآن وسنشكل حكومة يمينية بالكامل

تركيا تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

تركيا تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

جيش الاحتلال يعلن الانتهاء من تمرين &#34;عاصفة البرق&#34; على الحدود الشمالية

جيش الاحتلال يعلن الانتهاء من تمرين "عاصفة البرق" على الحدود الشمالية

تفاصيل جديدة بشأن نتائج دراسة تكشف مصدر (كورونا) وانتقاله إلى البشر

تفاصيل جديدة بشأن نتائج دراسة تكشف مصدر (كورونا) وانتقاله إلى البشر

أستراليا تؤكد حدوث تسونامي عقب زلزال بقوة 7.7 درجات بمنطقة جنوب المحيط الهادئ

أستراليا تؤكد حدوث تسونامي عقب زلزال بقوة 7.7 درجات بمنطقة جنوب المحيط الهادئ

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

حنا عيسى: جميع الإجراءات الإسرائيلية التهويدية في القدس باطلة

حنا عيسى: جميع الإجراءات الإسرائيلية التهويدية في القدس باطلة

رام الله: وقفة دعماً للاتفاق الوطني بحوارات القاهرة ورفضا لقرار كوسوفو نقل سفارتها للقدس

رام الله: وقفة دعماً للاتفاق الوطني بحوارات القاهرة ورفضا لقرار كوسوفو نقل سفارتها للقدس

جنين: قوات الاحتلال تعتقل القيادي في حماس عبد الباسط الحاج

جنين: قوات الاحتلال تعتقل القيادي في حماس عبد الباسط الحاج

‏حماس تعلق على تفجير الاحتلال لمنزل الأسير محمد كبها في جنين

‏حماس تعلق على تفجير الاحتلال لمنزل الأسير محمد كبها في جنين

مجدلاني: توافق القاهرة أعطى الضوء الأخضر لقطار الحل السياسي للمصالحة وإنهاء الانقسام

مجدلاني: توافق القاهرة أعطى الضوء الأخضر لقطار الحل السياسي للمصالحة وإنهاء الانقسام

بتبرع صيني.. توزيع مستلزمات فيروس (كورونا) على كافة أقاليم عمليات أونروا

بتبرع صيني.. توزيع مستلزمات فيروس (كورونا) على كافة أقاليم عمليات أونروا

وزيرة الصحة: نسعى لتطوير برنامج طب الأسرة وباقي البرامج التدريبية بالمجال الصحي

وزيرة الصحة: نسعى لتطوير برنامج طب الأسرة وباقي البرامج التدريبية بالمجال الصحي

غزة: السفير الهندي يزور مقر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وجمعية رجال الأعمال

غزة: السفير الهندي يزور مقر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وجمعية رجال الأعمال

منوعات

شاهد: زينب العسكري تعرض نفسها للسخرية بسبب حفل ميلادها الغريب

شاهد: زينب العسكري تعرض نفسها للسخرية بسبب حفل ميلادها الغريب

استعانت بفروة الرأس.. تفاصيل العملية الجراحية لحورية فرغلي.. هل تكللت بالنجاح ؟

استعانت بفروة الرأس.. تفاصيل العملية الجراحية لحورية فرغلي.. هل تكللت بالنجاح ؟

هاني شاكر يصدر قرار غير متوقع عن مطربي المهرجانات.. فما هو ؟

هاني شاكر يصدر قرار غير متوقع عن مطربي المهرجانات.. فما هو ؟

شاهد: ممثلة شهيرة تعلن عن إصابة والدها بالسرطان بهذه الطريقة المرحة

شاهد: ممثلة شهيرة تعلن عن إصابة والدها بالسرطان بهذه الطريقة المرحة

شاهد: فنانة كويتية تعلن تركها للإسلام وتعتنق اليهودية

شاهد: فنانة كويتية تعلن تركها للإسلام وتعتنق اليهودية

شاهد: بسبب العزل.. بلقيس تكشف معاناتها من مرض غريب

شاهد: بسبب العزل.. بلقيس تكشف معاناتها من مرض غريب

شاهد بالصور زفاف حلا شيحة ومعز مسعود (صائد الجميلات)

شاهد بالصور زفاف حلا شيحة ومعز مسعود (صائد الجميلات)

ما حقيقة زواج غادة عادل من حسن شاكوش ؟

ما حقيقة زواج غادة عادل من حسن شاكوش ؟

شاهد: إليسا تتحدى فيروس (كورونا) بهذه الطريقة المبتكرة

شاهد: إليسا تتحدى فيروس (كورونا) بهذه الطريقة المبتكرة

شاهد: نيشان يبكي بحرقة على الهواء لهذا السبب

شاهد: نيشان يبكي بحرقة على الهواء لهذا السبب

عربي

رئيس الوزراء التونسي: نشهد إحدى أصعب الفترات في تاريخ البلاد

رئيس الوزراء التونسي: نشهد إحدى أصعب الفترات في تاريخ البلاد

الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع مجدداً

الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع مجدداً

السعودية تُطلق سراح الناشطة لجين الهذلول

السعودية تُطلق سراح الناشطة لجين الهذلول

الإمارات... شخبوط بن نهيان وزيراً للشؤون الخارجية وقرقاش مستشاراً دبلوماسياً للرئيس

الإمارات... شخبوط بن نهيان وزيراً للشؤون الخارجية وقرقاش مستشاراً دبلوماسياً للرئيس