بلينكن: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه الهجمات الحوثية ضد السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن استنكاره للهجمات الحوثية على السعودية، مجدداً التزام بلاده بدعم "الدفاعات السعودية" وإيجاد تسوية سياسية للأزمة في اليمن.



جاء ذلك، في تغريدة نشرها بلينكن، بعد اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، حيث كتب: "تحدثت مع فيصل بن فرحان، السعودية شريك أمني مهم، لن نقف جانباً بينما يهاجم الحوثيون السعودية".



وفي بيان صحفي، نشرت تفاصيله وكالة (رويترز)، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس: إن بلينكن دان خلال حديثه مع بن فرحان، هجمات الحوثيين على مطار أبها الدولي، والتي ضربت طائرة مدنية.



ووفقاً للبيان، فقد ناقش الوزيران "الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية، ضد الاعتداءات على أراضيها"، كما أشار الطرفان إلى الحراك الدبلوماسي، بهدف التوصل لحل سياسي تفاوضي للحرب في اليمن، بما في ذلك "من خلال اتصالات أجراها المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن مؤخراً مع الشركاء الإقليميين، والمنظمات الإنسانية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن والأطراف المعنية الأخرى.