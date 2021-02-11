التحالف العربي يُعلن عن تدمير طائرة مسيرة للحوثيين

مفخختين بلا طيار، أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية.



وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري باسم جماعة (أنصار الله)، يحيى سريع: إن أربع طائرات مسيرة، تابعة لقوات الحوثيين استهدفت "مرابض الطائرات الحربية" بمطار أبها الدولي في السعودية.



رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.ووفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي، فقد قال: إن قوات التحالف، تمكنت صباح اليوم الخميس، من "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)" أطلقتها قوات الحوثيين "بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط".يأتي ذلك، بعد يوم من إعلان التحالف عن تدمير طائرتين