ماكرون والحريري يبحثان الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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رام الله - دنيا الوطن

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، التطورات الإقليمية والصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة، وسبل تذليلها.



وأفاد مكتب الحريري، وفق ما نقلت (الوكالة الوطنية للإعلام)، بأن الأخير لبى دعوة ماكرون إلى عشاء عمل، في قصر الرئاسة الفرنسية الاليزيه في باريس.



وأضاف: أن اللقاء الذي دام ساعتين، تناول آخر التطورات الإقليمية، ومساعي الحريري؛ لترميم علاقات لبنان العربية، وحشد الدعم له في مواجهة الأزمات التي يواجهها، إضافة إلى جهود فرنسا ورئيسها؛ لتحضير الدعم الدولي للبنان، فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي، وإعادة إعمار ما تدمر في بيروت جراء انفجار المرفأ في آب/ أغسطس الماضي.