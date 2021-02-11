القدس: حالة وفاة و23 إصابة بفيروس (كورونا) خلال يومين

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد الدكتور علي الجبريني، بأن مدينة القدس شهدت خلال يومين، تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في حي جبل المكبر، ليرتفع عدد الوفيات إلى (206) حالات منذ بداية الجائحة .



وقال الطبيب المقدسي في بيان صحافي، "إن الإصابات ارتفعت، حيث سجلت (302) إصابة خلال يومين، بواقع (168) إصابة يوم أمس، و(134) إصابة اليوم، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المدينة إلى (1238)، وذلك بعد تسجيل (186) حالة شفاء خلال اليومين الماضيين، بينما شهدت الحالة الوبائية الخاصة بالمرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات تسجيل (65) مريضًا .



وأشار الدكتور الجبريني إلى تواصل ضعف عملية الإقبال على اللقاح في القدس، حيث بلغ عدد المقدسيين الذين حصلوا على تطعيم كورونا الجرعة الأولى ما يقارب 30 ألف مقدسي، بينما حصل ما يقارب 11 ألف مواطن على الجرعة الثانية، مما يعني أن النسبة ضئيلة مقارنة بعدد السكان في المدينة.



وناشد الجبريني المواطنين بضرورة الالتزام دوماً بالتعليمات الصحية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات حتى أولئك الدين تلقوا اللقاحات، والحرص على التباعد الاجتماعي، ومواصلة التعقيم والنظافة.

