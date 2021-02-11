شؤون فلسطينية

القدس: حالة وفاة و23 إصابة بفيروس (كورونا) خلال يومين

القدس: حالة وفاة و23 إصابة بفيروس (كورونا) خلال يومين
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الدكتور علي الجبريني، بأن مدينة القدس شهدت خلال يومين، تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في حي جبل المكبر، ليرتفع عدد الوفيات إلى (206) حالات منذ بداية الجائحة .

وقال الطبيب المقدسي في بيان صحافي، "إن الإصابات ارتفعت، حيث سجلت (302) إصابة خلال يومين، بواقع (168) إصابة يوم أمس، و(134) إصابة اليوم، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المدينة إلى (1238)، وذلك بعد تسجيل (186) حالة شفاء خلال اليومين الماضيين، بينما شهدت الحالة الوبائية الخاصة بالمرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات تسجيل (65) مريضًا .

وأشار الدكتور الجبريني إلى تواصل ضعف عملية الإقبال على اللقاح في القدس، حيث بلغ عدد المقدسيين الذين حصلوا على تطعيم كورونا الجرعة الأولى ما يقارب 30 ألف مقدسي، بينما حصل ما يقارب 11 ألف مواطن على الجرعة الثانية، مما يعني أن النسبة ضئيلة مقارنة بعدد السكان في المدينة.

وناشد الجبريني المواطنين بضرورة الالتزام دوماً بالتعليمات الصحية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات حتى أولئك الدين تلقوا اللقاحات، والحرص على التباعد الاجتماعي، ومواصلة التعقيم والنظافة.
 

أخبار ذات صلة

الدولار يواصل الانخفاض أمام الشيكل

الدولار يواصل الانخفاض أمام الشيكل

انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء دافئة

انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء دافئة

رام الله: وقفة دعماً للاتفاق الوطني بحوارات القاهرة ورفضا لقرار كوسوفو نقل سفارتها للقدس

رام الله: وقفة دعماً للاتفاق الوطني بحوارات القاهرة ورفضا لقرار كوسوفو نقل سفارتها للقدس

فارس: إقدام الاحتلال على هدم منزل الأسير كبها إمعان بممارسة سياسة العقاب الجماعي

فارس: إقدام الاحتلال على هدم منزل الأسير كبها إمعان بممارسة سياسة العقاب الجماعي

جنين: قوات الاحتلال تعتقل القيادي في حماس عبد الباسط الحاج

جنين: قوات الاحتلال تعتقل القيادي في حماس عبد الباسط الحاج

‏حماس تعلق على تفجير الاحتلال لمنزل الأسير محمد كبها في جنين

‏حماس تعلق على تفجير الاحتلال لمنزل الأسير محمد كبها في جنين

مجدلاني: توافق القاهرة أعطى الضوء الأخضر لقطار الحل السياسي للمصالحة وإنهاء الانقسام

مجدلاني: توافق القاهرة أعطى الضوء الأخضر لقطار الحل السياسي للمصالحة وإنهاء الانقسام

إسرائيل تبدأ بتطعيم عمال فلسطينيين ضد فيروس (كورونا)

إسرائيل تبدأ بتطعيم عمال فلسطينيين ضد فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

رام الله: وقفة دعماً للاتفاق الوطني بحوارات القاهرة ورفضا لقرار كوسوفو نقل سفارتها للقدس

رام الله: وقفة دعماً للاتفاق الوطني بحوارات القاهرة ورفضا لقرار كوسوفو نقل سفارتها للقدس

جنين: قوات الاحتلال تعتقل القيادي في حماس عبد الباسط الحاج

جنين: قوات الاحتلال تعتقل القيادي في حماس عبد الباسط الحاج

‏حماس تعلق على تفجير الاحتلال لمنزل الأسير محمد كبها في جنين

‏حماس تعلق على تفجير الاحتلال لمنزل الأسير محمد كبها في جنين

مجدلاني: توافق القاهرة أعطى الضوء الأخضر لقطار الحل السياسي للمصالحة وإنهاء الانقسام

مجدلاني: توافق القاهرة أعطى الضوء الأخضر لقطار الحل السياسي للمصالحة وإنهاء الانقسام

بتبرع صيني.. توزيع مستلزمات فيروس (كورونا) على كافة أقاليم عمليات أونروا

بتبرع صيني.. توزيع مستلزمات فيروس (كورونا) على كافة أقاليم عمليات أونروا

وزيرة الصحة: نسعى لتطوير برنامج طب الأسرة وباقي البرامج التدريبية بالمجال الصحي

وزيرة الصحة: نسعى لتطوير برنامج طب الأسرة وباقي البرامج التدريبية بالمجال الصحي

غزة: السفير الهندي يزور مقر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وجمعية رجال الأعمال

غزة: السفير الهندي يزور مقر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وجمعية رجال الأعمال

خضر عدنان: تفجير الاحتلال لمنزل الأسير قبها عقاب جماعي لأطفاله وذويه

خضر عدنان: تفجير الاحتلال لمنزل الأسير قبها عقاب جماعي لأطفاله وذويه

منوعات

شاهد: زينب العسكري تعرض نفسها للسخرية بسبب حفل ميلادها الغريب

شاهد: زينب العسكري تعرض نفسها للسخرية بسبب حفل ميلادها الغريب

استعانت بفروة الرأس.. تفاصيل العملية الجراحية لحورية فرغلي.. هل تكللت بالنجاح ؟

استعانت بفروة الرأس.. تفاصيل العملية الجراحية لحورية فرغلي.. هل تكللت بالنجاح ؟

هاني شاكر يصدر قرار غير متوقع عن مطربي المهرجانات.. فما هو ؟

هاني شاكر يصدر قرار غير متوقع عن مطربي المهرجانات.. فما هو ؟

شاهد: ممثلة شهيرة تعلن عن إصابة والدها بالسرطان بهذه الطريقة المرحة

شاهد: ممثلة شهيرة تعلن عن إصابة والدها بالسرطان بهذه الطريقة المرحة

شاهد: فنانة كويتية تعلن تركها للإسلام وتعتنق اليهودية

شاهد: فنانة كويتية تعلن تركها للإسلام وتعتنق اليهودية

شاهد: بسبب العزل.. بلقيس تكشف معاناتها من مرض غريب

شاهد: بسبب العزل.. بلقيس تكشف معاناتها من مرض غريب

شاهد بالصور زفاف حلا شيحة ومعز مسعود (صائد الجميلات)

شاهد بالصور زفاف حلا شيحة ومعز مسعود (صائد الجميلات)

ما حقيقة زواج غادة عادل من حسن شاكوش ؟

ما حقيقة زواج غادة عادل من حسن شاكوش ؟

شاهد: إليسا تتحدى فيروس (كورونا) بهذه الطريقة المبتكرة

شاهد: إليسا تتحدى فيروس (كورونا) بهذه الطريقة المبتكرة

شاهد: نيشان يبكي بحرقة على الهواء لهذا السبب

شاهد: نيشان يبكي بحرقة على الهواء لهذا السبب

عربي

رئيس الوزراء التونسي: نشهد إحدى أصعب الفترات في تاريخ البلاد

رئيس الوزراء التونسي: نشهد إحدى أصعب الفترات في تاريخ البلاد

الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع مجدداً

الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع مجدداً

السعودية تُطلق سراح الناشطة لجين الهذلول

السعودية تُطلق سراح الناشطة لجين الهذلول

الإمارات... شخبوط بن نهيان وزيراً للشؤون الخارجية وقرقاش مستشاراً دبلوماسياً للرئيس

الإمارات... شخبوط بن نهيان وزيراً للشؤون الخارجية وقرقاش مستشاراً دبلوماسياً للرئيس