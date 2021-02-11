انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء دافئة

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو غائما جزئيا الى صاف و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق.



وتكون الرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.