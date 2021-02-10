عربي

رئيس الوزراء التونسي: نشهد إحدى أصعب الفترات في تاريخ البلاد

رئيس الوزراء التونسي: نشهد إحدى أصعب الفترات في تاريخ البلاد
رئيس الوزراء التونسي والرئيس قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، إن بلاده "تشهد إحدى أصعب الفترات في تاريخها".

وأفادت رئاسة الحكومة التونسية في بيان بأن هذا التأكيد جاء خلال اجتماع رئيس الحكومة مع عدد من خبراء وأساتذة القانون الدستوري، وعمداء كليات الحقوق، للاستنارة بآرائهم بخصوص أزمة التعديل الوزاري الأخير، وتعطل أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

ونقلت عنه قوله خلال هذا الاجتماع إن "تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسساتي"، مشددا على أن "المسار الديمقراطي الذي يتم بناؤه منذ عشر سنوات يفرض على الجميع المحافظة عليه وترسيخه".

وبدأت "أزمة اليمين الدستورية" المتفرعة من الأزمة التي أثارها التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة في السادس عشر من يناير الماضي، إثر إعلان الرئيس قيس سعيد رفضه السماح للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين شملهم التعديل الوزاري بأداء اليمين الدستورية أمامه رغم حصولهم على ثقة البرلمان في الـ26 من الشهر الماضي.

ومنذ حصولهم على ثقة البرلمان، مازال هؤلاء الوزراء ينتظرون تسميتهم بشكل رسمي وأداء اليمين الدستورية لمباشرة مهامهم.

أخبار ذات صلة

الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع مجدداً

الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع مجدداً

السعودية تُطلق سراح الناشطة لجين الهذلول

السعودية تُطلق سراح الناشطة لجين الهذلول

الإمارات... شخبوط بن نهيان وزيراً للشؤون الخارجية وقرقاش مستشاراً دبلوماسياً للرئيس

الإمارات... شخبوط بن نهيان وزيراً للشؤون الخارجية وقرقاش مستشاراً دبلوماسياً للرئيس

وكالة (سانا): هزة أرضية تضرب الحدود السورية العراقية

وكالة (سانا): هزة أرضية تضرب الحدود السورية العراقية

التحالف العربي يعترض طائرتين دون طيار مفخختين للحوثيين

التحالف العربي يعترض طائرتين دون طيار مفخختين للحوثيين

مستشار مبارك السابق: الأمن القومي الفلسطيني جزء من الأمن القومي المصري

مستشار مبارك السابق: الأمن القومي الفلسطيني جزء من الأمن القومي المصري

بعد أسابيع من تلقيه لقاح (كورونا).. وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبدالهادي المجالي

بعد أسابيع من تلقيه لقاح (كورونا).. وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبدالهادي المجالي

السعودية: نريد الحضور كـ&#34;طرف أصيل&#34; في أي مفاوضات نووية مع إيران

السعودية: نريد الحضور كـ"طرف أصيل" في أي مفاوضات نووية مع إيران

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

رام الله: وقفة دعماً للاتفاق الوطني بحوارات القاهرة ورفضا لقرار كوسوفو نقل سفارتها للقدس

رام الله: وقفة دعماً للاتفاق الوطني بحوارات القاهرة ورفضا لقرار كوسوفو نقل سفارتها للقدس

‏حماس تعلق على تفجير الاحتلال لمنزل الأسير محمد كبها في جنين

‏حماس تعلق على تفجير الاحتلال لمنزل الأسير محمد كبها في جنين

مجدلاني: توافق القاهرة أعطى الضوء الأخضر لقطار الحل السياسي للمصالحة وإنهاء الانقسام

مجدلاني: توافق القاهرة أعطى الضوء الأخضر لقطار الحل السياسي للمصالحة وإنهاء الانقسام

بتبرع صيني.. توزيع مستلزمات فيروس (كورونا) على كافة أقاليم عمليات أونروا

بتبرع صيني.. توزيع مستلزمات فيروس (كورونا) على كافة أقاليم عمليات أونروا

وزيرة الصحة: نسعى لتطوير برنامج طب الأسرة وباقي البرامج التدريبية بالمجال الصحي

وزيرة الصحة: نسعى لتطوير برنامج طب الأسرة وباقي البرامج التدريبية بالمجال الصحي

غزة: السفير الهندي يزور مقر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وجمعية رجال الأعمال

غزة: السفير الهندي يزور مقر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وجمعية رجال الأعمال

خضر عدنان: تفجير الاحتلال لمنزل الأسير قبها عقاب جماعي لأطفاله وذويه

خضر عدنان: تفجير الاحتلال لمنزل الأسير قبها عقاب جماعي لأطفاله وذويه

أبو عاصف البرغوثي يدعو المواطنين للتسجيل للانتخابات

أبو عاصف البرغوثي يدعو المواطنين للتسجيل للانتخابات

منوعات

شاهد: زينب العسكري تعرض نفسها للسخرية بسبب حفل ميلادها الغريب

شاهد: زينب العسكري تعرض نفسها للسخرية بسبب حفل ميلادها الغريب

استعانت بفروة الرأس.. تفاصيل العملية الجراحية لحورية فرغلي.. هل تكللت بالنجاح ؟

استعانت بفروة الرأس.. تفاصيل العملية الجراحية لحورية فرغلي.. هل تكللت بالنجاح ؟

هاني شاكر يصدر قرار غير متوقع عن مطربي المهرجانات.. فما هو ؟

هاني شاكر يصدر قرار غير متوقع عن مطربي المهرجانات.. فما هو ؟

شاهد: ممثلة شهيرة تعلن عن إصابة والدها بالسرطان بهذه الطريقة المرحة

شاهد: ممثلة شهيرة تعلن عن إصابة والدها بالسرطان بهذه الطريقة المرحة

شاهد: فنانة كويتية تعلن تركها للإسلام وتعتنق اليهودية

شاهد: فنانة كويتية تعلن تركها للإسلام وتعتنق اليهودية

شاهد: بسبب العزل.. بلقيس تكشف معاناتها من مرض غريب

شاهد: بسبب العزل.. بلقيس تكشف معاناتها من مرض غريب

شاهد بالصور زفاف حلا شيحة ومعز مسعود (صائد الجميلات)

شاهد بالصور زفاف حلا شيحة ومعز مسعود (صائد الجميلات)

ما حقيقة زواج غادة عادل من حسن شاكوش ؟

ما حقيقة زواج غادة عادل من حسن شاكوش ؟

شاهد: إليسا تتحدى فيروس (كورونا) بهذه الطريقة المبتكرة

شاهد: إليسا تتحدى فيروس (كورونا) بهذه الطريقة المبتكرة

شاهد: نيشان يبكي بحرقة على الهواء لهذا السبب

شاهد: نيشان يبكي بحرقة على الهواء لهذا السبب

عربي

رئيس الوزراء التونسي: نشهد إحدى أصعب الفترات في تاريخ البلاد

رئيس الوزراء التونسي: نشهد إحدى أصعب الفترات في تاريخ البلاد

الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع مجدداً

الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع مجدداً

السعودية تُطلق سراح الناشطة لجين الهذلول

السعودية تُطلق سراح الناشطة لجين الهذلول

الإمارات... شخبوط بن نهيان وزيراً للشؤون الخارجية وقرقاش مستشاراً دبلوماسياً للرئيس

الإمارات... شخبوط بن نهيان وزيراً للشؤون الخارجية وقرقاش مستشاراً دبلوماسياً للرئيس