بايدن: لن نتردد باستخدام القوة لحماية أميركا وحلفائها

جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأربعاء أن إدارته لن تتردد في استخدام القوة لحماية الولايات المتحدة وحلفائها.



إلى ذلك، أعلن بايدن بأول خطاب له من البنتاغون، تشكيل فريق عمل في وزارة الدفاع مكلف بملف الصين، وأمر بالشروع فورا في مراجعة للمقاربة الاستراتيجية العسكرية للمخاطر التي تشكّلها بكين، وفق ما نقل موقع (العربية نت).



وأمهل بايدن فريق العمل الجديد أربعة أشهر لتقديم تقييمه "من أجل تحديد مسار قوي للمضي قدما في القضايا المتعلّقة بالصين والتي ستتطلّب جهدا على مستوى الإدارة مجتمعة".