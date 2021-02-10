شؤون فلسطينية

جنين: قوات الاحتلال تعتقل القيادي في حماس عبد الباسط الحاج

جنين: قوات الاحتلال تعتقل القيادي في حماس عبد الباسط الحاج
عبد الباسط الحاج
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، القيادي في حركة حماس، الشيخ عبد الباسط الحاج، بعد دهم وتفتيش منزله في قرية جلقموس، قضاء جنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت منزل القيادي الحاج في قريته جلقموس، وفتشته وخربت في محتوياته، قبل اعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن القيادي الحاج قبل نحو عام ونصف، بعد اعتقال إداري دام لعامين في سجون الاحتلال.

 

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