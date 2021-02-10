الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع مجدداً





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 16 حالة وفاة، و1855 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 4411 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 340,177.



وبحسب وزارة الصحة، فقد بلغ عدد الحالات الإصابة النشطة بفيروس (كورونا) 12560 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 98حالة، فيما غادرت 54 حالة.



كما بلغ إجمالي عدد الحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التي تتلقى العلاج في المستشفيات 549 حالة.



وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 1058 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 323.206 حالة في الأردن.



رام الله - دنيا الوطنعاد مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) المستجد، في الأردن، إلى الارتفاع مجدداً.