حماس تعلق على تفجير الاحتلال لمنزل الأسير محمد كبها في جنين
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء: إن تفجير الاحتلال لمنزل الأسير محمد كبها من جنين، "فعل إرهابي بكل معنى الكلمة، وسلوك يعكس منطق العصابات التي يتصرف بها الكيان الصهيوني".
وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "هدم منازل المقاومين سياسة قديمة مارسها الاحتلال كعقاب جماعي في مواجهة ثورة شعبنا المعاصرة، إلا أن كل المحطات اثبتت فشل هذه السياسة وعجز المستعمر".
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء: إن تفجير الاحتلال لمنزل الأسير محمد كبها من جنين، "فعل إرهابي بكل معنى الكلمة، وسلوك يعكس منطق العصابات التي يتصرف بها الكيان الصهيوني".
وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "هدم منازل المقاومين سياسة قديمة مارسها الاحتلال كعقاب جماعي في مواجهة ثورة شعبنا المعاصرة، إلا أن كل المحطات اثبتت فشل هذه السياسة وعجز المستعمر".
وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منزل الأسير محمد مروح قبها، في قرية طورة جنوب غرب جنين.
والمنزل يؤوي 4 أطفال ووالدتهم، وهو مكون من طابقين ومساحته 180متراً.
وكانت قوات الإحتلال، اقتحمت القرية منذ ظهر اليوم، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، وقامت بهدم جدران المنزل، وقامت بتفخيخه، ونكلت بالمواطنين، ومنعتهم من الدخول والخروج من القرية.
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