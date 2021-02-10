‏حماس تعلق على تفجير الاحتلال لمنزل الأسير محمد كبها في جنين

وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منزل الأسير محمد مروح قبها، في قرية طورة جنوب غرب جنين.





والمنزل يؤوي 4 أطفال ووالدتهم، وهو مكون من طابقين ومساحته 180متراً.



