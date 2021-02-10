مجدلاني: توافق القاهرة أعطى الضوء الأخضر لقطار الحل السياسي للمصالحة وإنهاء الانقسام

أحمد مجدلاني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد د. أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يترأس وفد الجبهة في حوار القاهرة، "أن الهدف الرئيسي من الحراك الفلسطيني القوي على الأرض لإجراء الانتخابات، هو التحضير لإطلاق الدعوة لمؤتمر دولي، وإعادة طرح القضية الفلسطينية على جدول أعمال العالم ونحن موحدين".



وأوضح في حديث خاص لموقع (زوايا) من القاهرة، رداً على الإشراف الأمني على الانتخابات في قطاع غزة، أن البيان الختامي نص على أن الإشراف الأمني على الانتخابات هو من مهام السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وباللباس الرسمي وخارج مراكز الاقتراع، دون أن يوضح إن كانت شرطة غزة التابعة لحركة حماس مقصودة في المشاركة من عدمه.



وأكد مجدلاني أنه تم معالجة كل العقبات والعراقيل التي من الممكن أن تحول دون عقد الانتخابات وعرقلتها، وجميع المشاركين خرجوا مطمئنين، والجميع لديه إرادة سياسية مشتركة، وخاصة حركتي فتح وحماس.



وشدد على أن التوافق الذي حصل أعطى الضوء الاخضر لقطار الحل السياسي للمصالحة وإنهاء الانقسام، وطي هذه الصفحة السوداء في تاريخ شعبنا.



ووصف اتفاق شباط/فبراير في القاهرة 2021 بالخطوة التاريخية في طي صفحة الانقسام الأسود في تاريخ الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الجميع يريد البناء على هذا الاتفاق، من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وترسيخ النهج الديمقراطي، وتجديد الشرعيات في المؤسسات الوطنية.



ووصف الدور المصري بالدور الشريك في تنفيذ ورعاية الاتفاق الموقع في القاهرة دون أي دور عربي آخر.