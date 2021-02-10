إسرائيل تبدأ بتطعيم عمال فلسطينيين ضد فيروس (كورونا)

عمال فلسطينيون

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن نحو 500 شخص من الضفة الغربية والقدس الشرقية، تلقوا اللقاح ضد (كورونا) في معبر قلنديا شمالي المدينة المقدسة.



وأضافت: بأن هذه الخطوة، تأتي في إطار حملة تطعيم أطلقتها بلدية الاحتلال في المدينة، وتشمل سكاناً من القدس الشرقية، إلى جانب سكان من الضفة، يُسمح لهم بالعمل في إسرائيل.