إسرائيل تبدأ بتطعيم عمال فلسطينيين ضد فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن نحو 500 شخص من الضفة الغربية والقدس الشرقية، تلقوا اللقاح ضد (كورونا) في معبر قلنديا شمالي المدينة المقدسة.
وأضافت: بأن هذه الخطوة، تأتي في إطار حملة تطعيم أطلقتها بلدية الاحتلال في المدينة، وتشمل سكاناً من القدس الشرقية، إلى جانب سكان من الضفة، يُسمح لهم بالعمل في إسرائيل.
قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن نحو 500 شخص من الضفة الغربية والقدس الشرقية، تلقوا اللقاح ضد (كورونا) في معبر قلنديا شمالي المدينة المقدسة.
وأضافت: بأن هذه الخطوة، تأتي في إطار حملة تطعيم أطلقتها بلدية الاحتلال في المدينة، وتشمل سكاناً من القدس الشرقية، إلى جانب سكان من الضفة، يُسمح لهم بالعمل في إسرائيل.
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