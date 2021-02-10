تركيا تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 95 فاة و8642 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 27093، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2556837.



وكانت وزارة الصحة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 98 وفاة و8636 إصابة بالفيروس.





رام الله - دنيا الوطنواصلت تركيا اليوم الأربعاء، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).