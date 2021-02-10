شؤون فلسطينية

بتبرع صيني.. توزيع مستلزمات فيروس (كورونا) على كافة أقاليم عمليات أونروا

بتبرع صيني.. توزيع مستلزمات فيروس (كورونا) على كافة أقاليم عمليات أونروا
رام الله - دنيا الوطن
يجري العمل حالياً على توزيع المستلزمات الصحية الخاصة بفيروس (كوفيد- 19) والتي تبرعت بها حكومة الصين في الوقت المناسب لسائر مراكز (أونروا) الصحية، البالغ عددها 141 مركزاً في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

وتقول (أونروا): إن هذا التبرع، يخدم حوالي 5,7 مليون لاجئ من فلسطين في أقاليم عملياتها الخمسة.

وكان التوزيع، قد بدأ عبر الأقاليم الخمسة في تشرين الأول/ أكتوبر، وتشرين الثاني/ نوفمير من عام 2020، وجاء التبرع السخي في وقت حرج بالنسبة للاجئي فلسطين، الذين واجهوا تفشي فيروس (كوفيد- 19) العالمي، وبدأت الحالات المؤكدة في الارتفاع بشكل حاد في كافة أرجاء المنطقة. 

كما أن هذا التبرع المقدم من الصين، قد كفل أن يكون لدى (أونروا) احتياطي من معدات الحماية الشخصية، مما يخفف من العواقب المباشرة للأوضاع المالية الحرجة، التي واجهتها الوكالة.

وتجدر الإشارة، إلى أنه يتم استخدام المواد التي تبرعت بها الصين، لتجهيز العاملين الصحيين وغير الصحيين في الخطوط الأمامية لـ (أونروا) والذين هم على تواصل دائم مع الجمهور. 

ويتم تزويد الأطباء والممرضات وعمال التوزيع وعمال الصرف الصحي، الذين يخدمون لاجئي فلسطين بشكل يومي، بالإمدادات لضمان تقديم الخدمات بطريقة آمنة، وأن تدابير الوقاية من فيروس (كورونا) مدمجة في التدخلات الإنسانية لحماية المنتفعين من خدمات (أونروا) بالإضافة إلى حماية موظفي الخطوط الأمامية، الأمر الذي يساهم في منع المزيد من تفشي فيروس (كوفيد- 19) في مجتمع اللاجئين. 

إضافة لذلك، فإن المرضى اللاجئين، الذين يزورون المراكز الصحية التابعة لـ (أونروا) والذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقاً أو الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية، والذين تم تحديدهم بخطر أعلى للإصابة بفيروس (كوفيد- 19) سيستفيدون أيضاً من هذا التبرع.

وبالنيابة عن الوكالة، عبرت مديرة دائرة العلاقات الخارجية بالإنابة في (أونروا) تمارا الرفاعي، عن تقديرها العميق للحكومة الصينية بالقول: "إن هذا الدعم للاجئي فلسطين، لهو محل تقدير بالغ، وهو يأتي في وقت هم فيه بأمس الحاجة إلى السخاء، ونحن نتطلع نحو مواصلة شراكتنا القيمة مع الصين، من أجل المزيد من تقليل الصعوبات، التي يواجهها لاجئو فلسطين في الوقت الذي تستمر الجائحة فيه في عام 2021".

وفي معرض تأكيده على دعم الصين المستمر لـ (أونروا)، قال  السفير غو وي، رئيس مكتب جمهورية الصين الشعبية في دولة فلسطين: "باعتبارها صديقة جيدة لفلسطين، لطالما تثمن الصين التعاون مع (أونروا)، وهي ستواصل دعم عمل (أونروا) وتقديم المساعدة لفلسطين في حربها ضد الجائحة، وتحسين معيشة الناس وتعزيز التنمية لتحقيق إسهامات إيجابية للسلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط".

وتعد جمهورية الصين الشعبية، شريكاً مهماً وقيماً يقدم الدعم الدائم لـ (أونروا)، وتالياً رابط الصور التي توثق لحظات توزيع التبرع في أقاليم عمليات الوكالة الخمسة.

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