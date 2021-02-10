"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات فيروس (كورونا) ليوم الأربعاء











غزة - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة بغزة، بتسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالدورة الثانية ليوم الأربعاء.وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن العدد الكلي للإصابات، أصبح اليوم 200 وإصابتين، بعد فحص 2466 عينة، بنسبة إصابة 8.1%.